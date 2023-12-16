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Кристиан Хорнер рассказал, за счёт чего «Ред Булл» прервал гегемонию «Мерседеса» в Ф-1

Кристиан Хорнер рассказал, за счёт чего «Ред Булл» прервал гегемонию «Мерседеса» в Ф-1
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал, как ему удавалось сохранять веру в успех у своих подчинённых в годы доминирования «Мерседеса» в Формуле-1.

«Как нам удалось сплотиться и работать ещё усерднее в годы доминирования «Мерседеса»? Я думаю, это страх провала.

Как только ты один раз испытываешь чувство победы, это вызывает привыкание. Когда у тебя наступает период, как у нас в течение семи лет, когда по независящим от нас причинам мы не могли стабильно побеждать – хотя каждый год мы выигрывали по несколько гонок — нужно отмечать все хорошие дни в этом бизнесе, потому что никогда не знаешь, как долго они продлятся.

Я думаю, нужно принимать каждый успех и праздновать его, потому что никогда не знаешь, что ждёт тебя в будущем», — приводит слова Хорнера PlanetF1.

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