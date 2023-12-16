Грузовик на солнечных батареях поднялся на рекордную высоту

Швейцарская компания Gebrüder Weiss совместно с командой Peak Evolution Team подняла грузовик Terren, питающийся от солнечных батарей, на рекордную для техники на альтернативных видах энергии высоту. Заезды проходили на западном гребне Охос-дель-Саладо, высочайшего вулкана на Земле, и команде удалось достичь отметки в 6500 метров над уровнем моря.

Права на видео принадлежат Gebrüder Weiss. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале Gebrüder Weiss.

«Это достижение — рекорд не только для данного вида технологий, но также для нашей исследовательской группы. Мы надеемся, что этот успех привлечёт дополнительные внимание к альтернативным видам энергии и их более активному использованию в горнодобывающей промышленности и других транспортных задачах», — отметил исполнительный директор Peak Evolution Team Патрик Коллер.

Peak Evolution Team у озера в Атакаме Фото: Gebrüder Weiss

Восхождение на высоту в общей сложности заняло два месяца, отмечается в пресс-релизе компании. Сначала грузовик был отправлен из Швейцарии в Роттердам, откуда по морю Terren добрался до Чили и был транспортирован в Атакаму. Peak Evolution Team стартовала на озере Марикунга.

Peak Evolution Team поднимается на Охос-дель-Саладо Фото: Gebrüder Weiss

Побить прежний рекорд высоты для автомобилей с альтернативным типом двигателя команде удалось уже в конце ноября, когда Terren прошёл отметку в 6000 метров над уровнем моря — прежний рекорд, установленный в мае 2022 года, принадлежал электрическому Volkswagen ID.4 GTX, который поднялся на высоту 5816 метров. Отметки в 6500 метров Terren достиг неделей позднее.

Peak Evolution Team на гребне Охос-дель-Саладо Фото: Gebrüder Weiss

Отметим, что абсолютный рекорд совсем недавно на том же вулкане Охос-дель-Саладо установила команда Porsche во главе с пилотом Роменом Дюма. Им удалось поднять Porsche 911 на высоту 6694 метра.