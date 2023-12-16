Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Грузовик на солнечных батареях поднялся на рекордную высоту

Грузовик на солнечных батареях поднялся на рекордную высоту
Команда Peak Evolution Team
Аудио-версия:
Комментарии

Швейцарская компания Gebrüder Weiss совместно с командой Peak Evolution Team подняла грузовик Terren, питающийся от солнечных батарей, на рекордную для техники на альтернативных видах энергии высоту. Заезды проходили на западном гребне Охос-дель-Саладо, высочайшего вулкана на Земле, и команде удалось достичь отметки в 6500 метров над уровнем моря.

Права на видео принадлежат Gebrüder Weiss. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале Gebrüder Weiss.

«Это достижение — рекорд не только для данного вида технологий, но также для нашей исследовательской группы. Мы надеемся, что этот успех привлечёт дополнительные внимание к альтернативным видам энергии и их более активному использованию в горнодобывающей промышленности и других транспортных задачах», — отметил исполнительный директор Peak Evolution Team Патрик Коллер.

Peak Evolution Team у озера в Атакаме

Peak Evolution Team у озера в Атакаме

Фото: Gebrüder Weiss

Восхождение на высоту в общей сложности заняло два месяца, отмечается в пресс-релизе компании. Сначала грузовик был отправлен из Швейцарии в Роттердам, откуда по морю Terren добрался до Чили и был транспортирован в Атакаму. Peak Evolution Team стартовала на озере Марикунга.

Peak Evolution Team поднимается на Охос-дель-Саладо

Peak Evolution Team поднимается на Охос-дель-Саладо

Фото: Gebrüder Weiss

Побить прежний рекорд высоты для автомобилей с альтернативным типом двигателя команде удалось уже в конце ноября, когда Terren прошёл отметку в 6000 метров над уровнем моря — прежний рекорд, установленный в мае 2022 года, принадлежал электрическому Volkswagen ID.4 GTX, который поднялся на высоту 5816 метров. Отметки в 6500 метров Terren достиг неделей позднее.

Peak Evolution Team на гребне Охос-дель-Саладо

Peak Evolution Team на гребне Охос-дель-Саладо

Фото: Gebrüder Weiss

Отметим, что абсолютный рекорд совсем недавно на том же вулкане Охос-дель-Саладо установила команда Porsche во главе с пилотом Роменом Дюма. Им удалось поднять Porsche 911 на высоту 6694 метра.

Материалы по теме
Фото
Российская компания начала приём заказов на футуристичный гибридный вездеход
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android