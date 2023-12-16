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Норрис рассказал, какой Гран-при считает лучшим в прошедшем сезоне

Норрис рассказал, какой Гран-при считает лучшим в прошедшем сезоне
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Британский пилот «Макларена» Ландо Норрис подвёл итоги прошедшего сезона с точки зрения результатов и заявил, что считает Гран-при Бразилии, на котором он занял второе место, лучшим в сезоне.

«Думаю, что каждый раз, когда мы были близки к победе — а я шесть-семь раз занимал второе место — во всех тех гонках побеждал Макс Ферстаппен и никто иной. Так что в любое время, когда что-то шло не так, мы были в идеальном положении.

В Бразилии была одна из лучших гонок для меня. Возможно, так не казалось, потому что там не происходило ничего особенного, но с точки зрения отрывов от всех остальных и лишь с одной обогнавшей меня машиной это была довольно хорошая гонка», — приводит слова Норриса Racingnews365.

В личном зачёте сезона-2023 Ландо Норрис занял шестое место, набрав 205 очков.

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