Ферстаппен и Келли Пике приехали купить яхту в город, где был ограблен Леклера

Во время межсезонья голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен отправился в итальянский прибрежный город Дарсена ди Виареджо, который находится неподалёку от Ливорно. Вместе со своей подругой Келли Пике и ещё несколькими людьми из окружения, он навестил верфь Overmarine, где планирует приобрести яхту. Согласно информации La Nazione, 16 декабря состоялась первая встреча, которая запустила переговоры о покупке роскошно судна.

Отметим, что прибрежный город привлекает пилотов Формулы-1. В начале 2023 года в Дарсену ди Виареджо приезжал гонщик «Феррари» Шарль Леклер. То путешествие сложилось для монегаска неудачно, потому что во время прибывания, у него украли наручные часы бренда Richard Mille.