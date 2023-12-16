Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Российская компания открыла предзаказ на новый вездеход. Он стоит 7 млн рублей

Российская компания открыла предзаказ на новый вездеход. Он стоит 7 млн рублей
Вездеход Visuva «Танк»
Аудио-версия:
Комментарии

Российская компания Visuva объявила о начале приёма предварительных заказов на свой гусеничный вездеход «Танк». Стоимость вездехода составит семь миллионов рублей, сообщают сразу несколько СМИ.

Сообщается, что «Танк» подходит для передвижения в условиях тяжелого бездорожья. Он обладает 4,3-литровым двигателем Toyota 3UZ-FE мощностью 276 лошадиных сил. Клиренс вездехода — 580 мм, ход пружинной подвески составляет 220 мм. Также отмечается, что корпус вездехода выполнен из стали, а его пассажировместимость — шесть человек.

Добавим, что ранее Visuva анонсировала 354-сильный внедорожник с футуристичным обликом. В планах компании был выпуск двух моделей внедорожников, а также пятиместного пикапа и микроавтобуса, однако более подробной информации об этих проектах на данный момент нет.

Материалы по теме
Фото
Российская компания начала приём заказов на футуристичный гибридный вездеход
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android