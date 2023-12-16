Российская компания открыла предзаказ на новый вездеход. Он стоит 7 млн рублей

Российская компания Visuva объявила о начале приёма предварительных заказов на свой гусеничный вездеход «Танк». Стоимость вездехода составит семь миллионов рублей, сообщают сразу несколько СМИ.

Сообщается, что «Танк» подходит для передвижения в условиях тяжелого бездорожья. Он обладает 4,3-литровым двигателем Toyota 3UZ-FE мощностью 276 лошадиных сил. Клиренс вездехода — 580 мм, ход пружинной подвески составляет 220 мм. Также отмечается, что корпус вездехода выполнен из стали, а его пассажировместимость — шесть человек.

Добавим, что ранее Visuva анонсировала 354-сильный внедорожник с футуристичным обликом. В планах компании был выпуск двух моделей внедорожников, а также пятиместного пикапа и микроавтобуса, однако более подробной информации об этих проектах на данный момент нет.