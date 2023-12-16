Мотогонщик умер в Индонезии после падения на него стартовых ворот
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В индонезийской провинции Восточный Калимантан проходил этап моточемпионата Road Race Bupati Cup Paser. На старте заезда ворота, находящиеся над гоночным полотном, расшатались из-за сильного ветра и упали прямо на двух гонщиков. 35-летний Энди Суприади скончался на месте, тогда как 28-летний Абдул Саид был отправлен в госпиталь в связи с критическими травмами и находится на лечении.
Инцидент произошёл на временной трассе Tapis Stadium в субботу, 9 декабря. Соревнования были мнгновенно остановлены, а полиция начала проверку, в ходе которой были допрошены по меньшей мере десять человек. Согласно информации Detik Sulsel, ни среди допрошенных, ни среди других лиц не был определён подозреваемый, и все проходят как свидетели.
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