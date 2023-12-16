Экс-стратег «Астон Мартин» отметила уникальный навык Себастьяна Феттеля

Обозреватель Формулы-1 Берни Коллинз, работавшая главным стратегом «Астон Мартин», поделилась опытом работы с немецким пилотом Себастьяном Феттелем и отметила его уникальную способность обращаться к гонкам прошлого, в ходе обсуждения стратегии на Гран-при.

«Было сложно осознавать, что он был столь критичен в прошлом. Даже на совещаниях о стратегии он задавал очень много вопросов и был во главе происходящего, потому что действительно хотел иметь представление о наших планах. Работая с ним, казалось, что стратегия на гонку — это основной объект внимания, потому что всегда было важно начинать заезды правильно. И знаете, мы были успешны.

Он оказался гораздо более добрым человеком, чем я ожидала, хотя, возможно, это было из-за преждевременных ожиданий. Знаете, отношения между нами были действительно великолепными. У него было чёткое понимание того, что мы хотели достичь и как что-то могло сработать или не сработать.

Также у него была очень хорошая память о прошлых гонках. Он мог постоянно вспоминать старые гонки и говорить что-то в духе: “Как насчёт сделать то же самое, что в 2010-м?“. Я отвечала, что не заглядываю так далеко, однако время от времени приходится обращаться к прошлому. Знаете, есть много великих пилотов, к которым Себастьян относится, и они могут выстраивать представление о том, что происходит вокруг них и чего можно достичь при выбранной стратегии. Что мы предполагали, то и происходило», — заявил Коллинс в подкасте Beyond The Grid для официального сайта Формулы-1.