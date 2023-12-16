Пиастри: горд проведённым сезоном, но чемпионат не выигрывается в одной или двух гонках

Австралийский пилот «Макларена» Оскар Пиастри поделился мнением о дебютном сезоне в Формуле-1 и с должной скромностью отметил, что он по-прежнему видит для себя зоны роста.

«Безусловно, это был отличный сезон, в котором было много ярких моментов, которых я бы не добился, если бы команда не улучшила болид так, как получилось. Я должен отдать должное команде, но также отмечу самого себя, потому что тоже был причастен к успехам. Особым моментом сезона была гонка на “Сильверстоуне“, где у нас был болид, способный конкурировать за высокие позиции, и я смог получить максимальное удовольствие.

В Японии была не лучшая гонка, но я сделал достаточно, чтобы впервые в карьере приехать на подиум, а в Катаре у нас действительно была единственная возможность что-то выиграть, и нам удалось ею воспользоваться. Что касается меня, я могу очень гордиться этим сезоном. Были сложные уикенды, и определённо нам есть над чем поработать. Нельзя выиграть чемпионат за один или два хороших уикенда. Я это прекрасно знаю по своей юниорской карьере, поэтому просто нужно, чтобы хорошие гонки случались чаще», — приводит слова Пиастри Racingnews365.