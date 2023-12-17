Руководитель «Астон Мартин» дал оценку сезону в исполнении Стролла

Руководитель «Астон Мартин» Майк Крак подвёл итоги сезона в исполнении канадского пилота и сына владельца команды Лэнса Стролла, который занял десятое место в чемпионате.

«Лэнс находится в прекрасном месте. Он расслаблен и уверен в себе. Вы можете понять это по языку его тела и увидеть улыбку на его лице. Очень впечатляет его прогресс как пилота в этом году. Перед сезоном у него была травма, из-за которой он оказался в затруднительном положении, но он проявил выдержку и решимость вернуться за руль как можно быстрее. Несмотря на всё, через что ему пришлось пройти, он по-прежнему оставался очень быстрым.

Затем, позже в этом сезоне, он вернулся в строй после тяжёлой фазы. Ему пришлось справиться с большим давлением, и он уверенно сделал это. Я бы хотел, чтобы сезон был немного длиннее для него, потому что на заключительных этапах он был довольно быстр. Мы можем разивать этот успех и это именно то, что сейчас должно произойти. Ему нужно продолжить с того, на чём он остановился в этом сезоне. Он преодолел множество испытаний и теперь находится на подъёме», — приводит слова Крака официальный сайт «Астон Мартин».