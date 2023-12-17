На «Сочи Автодроме» сформировали новую конфигурацию трассы

На «Сочи Автодроме» завершились технические работы по формированию новой конфигурации трассы, сообщает официальный сайт трека. Её длина равна 2312 м.

Ширина полотна на всем протяжении составляет 13 м. Кольцо гоночной дорожки теперь состоит из 10 поворотов, из которых три левых и семь правых.

«Новый второй правый поворот, выходящий из старт-финишной прямой, в связке с новым третьим левым поворотом станут отличным зрелищным отрезком трека, где пилотам потребуется проявить максимум своего профессионализма. Как и ранее, безопасность на всей дистанции будет обеспечиваться уникальными защитными конструкциями Tech Prо», — говорится в сообщении автодрома.

23 и 24 декабря на трассе состоятся соревнования чемпионата Краснодарского края по дрифту Sirius Drift Challenge. После них появится возможность прокатиться по новой конфигурации в рамках гоночных программ автодрома.

«Сочи Автодром» принимал гонки Формулы-1 с 2014 по 2021 год. Длина трека составляла 5848 м.