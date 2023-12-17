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Эллисон оценил конструкцию «нулевых» понтонов на болиде «Мерседеса»

Эллисон оценил конструкцию «нулевых» понтонов на болиде «Мерседеса»
Lewis Hamilton
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Технический директор «Мерседеса» Джеймс Эллисон высказался о дизайне болида своей команды, особенностью которого являлась конструкция «нулевых» понтонов.

«Знаете, я вижу ситуацию немного иначе, чем вы, когда думаю о понтонах и о решении утвердить этот концепт. Мы определённо выбрали этот путь для нашего болида, и я бы сказал, что от кончика переднего антикрыла до последнего сантиметра заднего антикрыла наш болид не был конкурентоспособным.

Самым визуально заметным элементом были, конечно, наши боковые понтоны, но это ни в коем случае не было решающим фактором. Абсолютно всё было неправильно, и это то, над чем нам пришлось поработать и постараться справиться. Это заняло у нас больше времени, но понтоны во многом оказались символом команды, которой пришлось долго выяснять, в каком направлении идти. Однако они ни в коем случае не являются отличительной чертой, которая определила нашу судьбу», — приводит слова Эллисона Crash.net.

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