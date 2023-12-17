Руководитель «Феррари» объяснил, чем начавшееся межсезонье отличается от предыдущего

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр сравнил прошлое межсезонье Формулы-1 с начавшимся и заявил, что теперь он находится в гораздо более уверенной позиции, но не исключает необходимость развития команды и болида.

«Год назад было… сложно. Однако это неподходящее слово, но нельзя не отметить, что перед нами стояло испытание, потому что я присоединился к команде довольно поздно и предстояло очень много работы, которую нужно было осознать и внедрить за пару недель. Это было за четыре или пять недель до старта Гран-при Бахрейна.

Теперь я нахожусь в гораздо более комфортной ситуации и знаю почти всех сотрудников команды и систему работы. Думаю, что я провёл хорошую работу. Сейчас чувствую себя лучше, чем в прошлом году. Это бесконечный процесс Формулы-1, а если у тебя есть ощущение, что ты в хорошей форме, то считай, что ты мёртв. Нам необходимо сохранять темп, и я считаю, что последняя часть сезона прошла довольно хорошей. Однако этого не достатоно, и нам нельзя останавливаться», — приводит слова Вассёра The Race.