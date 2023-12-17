Зафнауэр рассказал, какие изменения в «Альпин» он смог осуществить при лимите затрат

Экс-руководитель «Альпин» Отмар Зафнауэр рассказал о сути работы команды, учитывая лимит затрат, и заявил, что у него была возможность преобразить отдел аэродинамики, так как у команды оставались необходимые ресурсы.

«Мы были далеко до лимита затрат. Если вы далеко от лимита, то можете нанять новых сотрудников, что и было в “Альпин“. Когда я присоединился к команде, у нас до лимита оставалось двузначное количество миллионов.

Я всегда считал, что нет необходимости вносить изменения исключительно ради перемен. Необходимо хорошо понимать ситуацию и внести изменения лишь в те аспекты, в которых вы знаете, что можете улучшить. Именно это я и делал в “Альпин“. Спустя некоторое время я понял, чего нам не хватает, и начал внедрять нововведения. Когда я туда перешёл, у нас, например, не было отдельной команды по аэродинамике. К тому времени, как я ушёл, я нанял нового руководителя, отделил его работу от существующей группы и начал набирать новых людей. Это лишь один пример», — сказал Зафнауэр в интервью на YouTube-канале Питера Уиндзора.