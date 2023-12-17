Брандл высказался о конкуренции пилотов «Мерседеса» и их шансах на чемпионство

Бывший пилот Формулы-1, а ныне гоночный обозреватель Мартин Брандл сравнил пилотов «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона и Джорджа Расселла и оценил, кто из них имеет больше шансов на чемпионство.

«Если взглянуть на статистику, то они очень близки, но в этом сезоне у Джорджа было несколько кошмарных гонок. Всё зависит от того, сохранит ли Льюис нынешнюю мотивацию, чтобы добиться успеха. Льюис знает, как это делать, но на стороне Джорджа молодость. Я не знаю точного ответа на вопрос, кто лучше, но я никогда не отдал бы предпочтение Льюису просто потому, что он семикратный чемпион. Пока Джордж не окажется в выигрышной позиции, мы не знаем, хватит ли у него сил с этим справиться. У них действительно могучая команда, но следует сойтись всем звёздам, и 2024-й станет для “Мерседеса“ очень важным годом», — заявил Брандл в эфире Sky Sports.