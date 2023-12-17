Вассёр: не торопимся продлевать контракты с Леклером и Сайнсом

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр высказался о ситуации с переговорами о контрактах Шарля Леклера и Карлоса Сайнса и заявил, что в команде не торопятся заключать с гонщиками новые соглашения.

«Мы не торопимся продлевать контракты, но уже начали переговоры. “Мерседес“ объявил о своих подписаниях ещё в августе, но мы вообще не спешим. В этом сезоне я ожидал завершить сделку до конца года, но сезон был огромным. Однако повторюсь, мы не торопимся. Я всегда волнуюсь, потому что это моя работа. Даже если вы сосредоточены на себе, важно не быть высокомерным.

Я занимаюсь своим делом уже шесть лет и выучил хороший урок смирения, потому что в одно воскресенье ты можешь хорошо поработать, а в следующее провалиться. Это нормальный процесс и не стоит волноваться, нам просто нужно совершенствоваться во всём, и это самый важный сигнал», — приводит слова Вассёра Sky Sports.