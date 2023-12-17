McLaren отзывает новейшие суперкары и запрещает их водить из-за риска возгорания

Компания McLaren отзывает 18 суперкаров Artura из-за риска возгорания. Более того, в своём сообщении автопроизводитель запрещает владельцам водить эти машины, поскольку в любой момент могут возникнуть проблемы с топливной системой.

«В результате производственного дефекта топливная трубка низкого давления может отсоединиться. В таком случае топливо может вытечь и привести к воспламенению машины. Пожар в автомобиле может увеличить риск получения серьёзных травм или гибели пассажиров машины, а также других участников дорожного движения, прохожих и/или повреждения имущества», — говорится в уведомлении об отзыве.

Отметим, что речь идёт об автомобилях, выпущенных в 2022–2023 годах. Компания отмечает, что неполадки могут быть устранены в авторизованных дилерских центрах McLaren, а до этого момента владельцам запрещено водить эти автомобили.

Ранее McLaren отозвала 362 автомобиля Artura, проданных в США, из-за такой же проблемы, а в октябре один из таких суперкаров сгорел во время тест-драйва.

Гибридный McLaren Artura был представлен в 2022 году. Это вторая гибридная модель марки и первая — с двигателем V6.