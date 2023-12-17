Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Вассёр рассказал об отношении руководства «Феррари» к третьему месту в Кубке конструкторов

Вассёр рассказал об отношении руководства «Феррари» к третьему месту в Кубке конструкторов
Аудио-версия:
Комментарии

Босс команды Формулы-1 «Феррари» Фредерик Вассёр поделился информацией о коммуникации с высшим руководством итальянского производителя автомобилей, в том числе с исполнительным директором Бенедетто Виньей и президентом Джоном Элканном.

«Мы не стали ждать окончания чемпионата, чтобы обсудить выступления. Преимущество “Феррари“ заключается в том, что у нас есть возможность ежедневно обсуждать всё необходимое, ведь мы находимся недалеко от Маранелло. Никто не может быть доволен началом сезона. У нас было множество проблем с надёжностью, и я был первым, кто расстроился из-за этих выступлений.

Важнее всего реакция группы, реакция команды и факт, что к концу сезона мы регулярно могли приезжать на поул-позиции и навязывать борьбу Максу Ферстаппену. Некоторые моменты в гонках были хорошим шагом вперёд, даже если мы оставались недовольны.

Нет необходимости в том, чтобы мистер Винья или мистер Элканн говорили мне что-то. Я сам недоволен третьим местом, это понятно, но я более чем доволен реакцией команды и думаю, что это чувство разделяют все», — приводит слова Вассёра The Race.

Материалы по теме
Вассёр: ситуация, произошедшая вокруг Тото Вольфа, — позор для нашего спорта
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android