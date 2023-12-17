Браун — об уходе Риккардо из «Макларена»: 99% людей не знают, что происходит

Глава «Макларена» Зак Браун высказался об уходе из команды австралийца Даниэля Риккардо, о котором стало известно по окончании сезона-2022.

«Расставание с Даниэлем получилось крайне тяжёлым. Мне нравится Даниэль, он отличный парень. Просто у нас не сложилось. Никто не ожидал, что всё получится именно так.

Проблема также заключалась в том, что у всех своё мнение, а 99% людей не знают, что происходит на самом деле. И когда вас в чём-то обвиняют… но в этом заключается суть публичности. У каждого есть мнение, но нет фактов. Я рад, что Риккардо добился успеха после возвращения в «Альфа Таури», – сказал Браун в подкасте Track Limits.

Ранее в интервью Браун заявил, что Риккардо не мог навязывать постоянную конкуренцию британцу Ландо Норрису.