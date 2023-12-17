Алонсо — о сезоне Стролла: его преданность делу и мотивация впечатляют

Двукратный чемпион мира пилот «Астон Мартин» испанец Фернандо Алонсо оценил прошедший сезон для своего напарника канадца Лэнса Стролла.

«Мы принимаем многое, через что ему пришлось пройти, трудности были. Менялось поведение машины, и у него было больше проблем, чем у меня.

Мы исправили некоторые вещи, и он вернулся в форму. Его преданность делу и мотивация впечатляли как во время успехов, так и во время падений. В начале года он сломал руку.

Он был решительно настроен вернуться, и в конце концов он сделал это в Мексике, Бразилии и Лас-Вегасе», — приводит слова Алонсо издание Racingnews365.

Напомним, Стролл стал только 10-м по итогам сезона. Его лучший результат пришёлся на Гран-при Австралии, где он занял четвёртое место.