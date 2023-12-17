Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Алонсо — о сезоне Стролла: его преданность делу и мотивация впечатляют

Алонсо — о сезоне Стролла: его преданность делу и мотивация впечатляют
Комментарии

Двукратный чемпион мира пилот «Астон Мартин» испанец Фернандо Алонсо оценил прошедший сезон для своего напарника канадца Лэнса Стролла.

«Мы принимаем многое, через что ему пришлось пройти, трудности были. Менялось поведение машины, и у него было больше проблем, чем у меня.

Мы исправили некоторые вещи, и он вернулся в форму. Его преданность делу и мотивация впечатляли как во время успехов, так и во время падений. В начале года он сломал руку.

Он был решительно настроен вернуться, и в конце концов он сделал это в Мексике, Бразилии и Лас-Вегасе», — приводит слова Алонсо издание Racingnews365.

Напомним, Стролл стал только 10-м по итогам сезона. Его лучший результат пришёлся на Гран-при Австралии, где он занял четвёртое место.

Материалы по теме
Фернандо Алонсо назвал Гран-при минувшего сезона, где он был ближе всего к победе
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android