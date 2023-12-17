Хорнер — об улыбке Вольфа на совместном фото: моя жена шлёпнула его по заду

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер иронично высказался о предыстории совместной фотографии с руководителем «Мерседеса» Тото Вольфом, конкуренция с которым часто преподносится в медиа как нездоровая.

«Это произошло, потому что моя жена перед этим хорошенько шлёпнула его по заду. Сильно. Думаю, это его несколько удивило. Сезон получился длинным, и на трассе была конкуренция, но также должно присутствовать и уважение.

Я с уважением отношусь ко всему, что он сделал и чего достиг в спорте. Мы отличаемся как люди и лидеры команд. Но это не означает, что не должно быть уважения. Я бы сказал, что у нас профессиональные отношения», — сказал Хорнер в подкасте Sky F1.