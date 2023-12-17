Ферстаппен: завёл бы 100 кошек, но за ними нужно следить

Трёхкратный чемпион мира пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен высказался о своей любви к домашним животным.

«Мне нравятся мои бенгальские коты. Раньше у меня были персидские. Они были очень милыми, приятные воспоминания из детства.

Хотел бы я завести больше домашних животных? Я бы завёл 100 кошек, но за ними нужно следить», — сказал Ферстаппен во время прямого эфира в социальных сетях.

Напомним, в минувшем сезоне 26-летний Ферстаппен досрочно завоевал третий титул, также обновив несколько исторических рекордов Формулы-1. Голландец выиграл 19 этапов и отметился серией из 10 побед подряд, превзойдя немца Себастьяна Феттеля. В личном зачёте он обошёл ближайшего преследователя и напарника Серхио Переса на 290 очков.