Бергер — об одном из моментов с Пересом в сезоне-2023: даже новичок не допустит эту ошибку

Бывший пилот Формулы-1 Герхард Бергер поделился мнением о мексиканском гонщике команды «Ред Булл» Серхио Пересе. Бергер вспомнил, как пилот «Феррари» Шарль Леклер обогнал Переса на последнем круге Гран-при Лас-Вегаса. Пилоты тогда вели борьбу за вторую позицию. Впоследствии этот обгон был назван лучшим в минувшем сезоне Формулы-1.

«Когда я смотрю на обгон Переса Леклером на последнем круге Гран-при Лас-Вегаса, то должен сказать, что даже новичок не допустит такой ошибки», — приводит слова Бергера Kronen Zeitung.

По итогам сезона Формулы-1 2023 года чемпионом стал напарник Переса Макс Ферстаппен (575 очков). Вторым в общем зачёте стал Серхио (285). Третьим был Льюис Хэмилтон («Мерседес», 234 балла).