Дженсон Баттон — о прошедшем сезоне Ф-1: не всегда всё шло так, как хотел Ферстаппен

Экс-пилот Формулы-1 Дженсон Баттон поделился впечатлениями от прошедшего сезона «Королевских гонок». Чемпионом по его итогам стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. В 2023 году он выиграл 19 из 22 гонок. Титул стал для Макса третьим подряд в Формуле-1.

«В следующем году «Ред Булл» снова будет впереди. В этом году у них была сильная машина, и им было комфортно работать над машиной следующего года. Не всегда всё шло так, как хотел Макс. В итоге он стал чемпионом, но в этом сезоне было несколько отличных битв. Я наслаждался этим годом. Хотел бы я, чтобы больше пилотов побеждало? Да, конечно. Но этого просто не было», — приводит слова Баттона France24.

Ранее о напарнике Ферстаппена, Серхио Пересе, высказался бывший пилот Формулы-1 Герхард Бергер.