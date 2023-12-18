Хельмут Марко назвал срок, когда будет решаться его будущее в «Ред Булл»

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко ответил на вопрос по поводу своего будущего в австрийской команде. По словам Марко, этот момент будет обсуждаться на этой неделе (интервью Марко давал в конце прошлой недели).

«Буду ли продолжать столь же интенсивно выполнять свои консультативные обязанности? На следующей неделе будут переговоры по этому поводу», — приводит слова Марко oe24.at.

Отметим, что сейчас Хельмуту 80 лет. В сезоне Формулы-1 2023 года не раз сообщалось, что специалист может покинуть австрийский гоночный коллектив. При этом сам Марко говорил, что не знает, откуда берутся слухи такого рода.

Напомним, в прошлом сезоне «Ред Булл» стал обладателем Кубка конструкторов.

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