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«Макс был безупречен». Хэмилтон — о выступлении Ферстаппена в 2023 году

«Макс был безупречен». Хэмилтон — о выступлении Ферстаппена в 2023 году
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Семикратный чемпион Формулы-1, гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выразил надежду, что в следующем году его команда сможет быть более конкурентоспособной. Также Хэмилтон поздравил «Ред Булл» с выступлением в прошлом сезоне Формулы-1, отметив результаты гонщиков австрийской команды, Макса Ферстаппена и Серхио Переса.

«Я полностью верю во всех, кто работает с нами. Надеюсь, что в следующем году мы будем в гораздо более конкурентоспособном положении.

Не могу не поздравить «Ред Булл», Макса и Чеко. Они проделали невероятную работу в этом году. Макс был безупречен», — приводит слова Хэмилтона Motorsport.

Ранее экс-чемпион Формулы-1 Дженсон Баттон предположил, в каком случае Хэмилтон сумеет обойти Ферстаппена в борьбе за титул.

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