Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Льюис Хэмилтон назвал сроки выхода фильма о Формуле-1 с Брэдом Питтом

Льюис Хэмилтон назвал сроки выхода фильма о Формуле-1 с Брэдом Питтом
Аудио-версия:
Комментарии

Британский пилот «Мерседеса», семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, который является одним из просюсеров фильма о «Королевских гонках», поделился обновлённой информацией о сроках выхода фильма о Формуле-1.

По предварительной информации, фильм, в котором одну из главных ролей исполнит известный голливудский актёр Брэд Питт, должен был выйти в кинотеатрах в 2024 году, однако в связи с забастовкой Гильдии киноактёров сроки были сдвинуты, о чём ранее также заявляли представители Формулы-1.

«Думаю, фильм выйдет на экраны в начале 2025 года, когда будет завершён постпродакшен. Да, дело сильно затянулось», — приводит слова Хэмилтона Racingnews365.

Ожидается, что фильм получит название «Алекс». Съёмки некоторых сцен для фильма проходили и по ходу настоящего сезона Формулы-1 в 2023-м. Съёмочная группа посещала Гран-при Великобритании, а также Гран-при Венгрии и Гран-при США в Остине.

Материалы по теме
Экс-чемпион Ф-1 предположил, в каком случае Хэмилтон обойдёт Ферстаппена в борьбе за титул
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android