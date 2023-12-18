Льюис Хэмилтон назвал сроки выхода фильма о Формуле-1 с Брэдом Питтом

Британский пилот «Мерседеса», семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, который является одним из просюсеров фильма о «Королевских гонках», поделился обновлённой информацией о сроках выхода фильма о Формуле-1.

По предварительной информации, фильм, в котором одну из главных ролей исполнит известный голливудский актёр Брэд Питт, должен был выйти в кинотеатрах в 2024 году, однако в связи с забастовкой Гильдии киноактёров сроки были сдвинуты, о чём ранее также заявляли представители Формулы-1.

«Думаю, фильм выйдет на экраны в начале 2025 года, когда будет завершён постпродакшен. Да, дело сильно затянулось», — приводит слова Хэмилтона Racingnews365.

Ожидается, что фильм получит название «Алекс». Съёмки некоторых сцен для фильма проходили и по ходу настоящего сезона Формулы-1 в 2023-м. Съёмочная группа посещала Гран-при Великобритании, а также Гран-при Венгрии и Гран-при США в Остине.