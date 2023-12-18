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Группа дизайнеров представила концепт-кар будущего

Группа дизайнеров представила концепт-кар будущего
Aegis Coupe
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Группа автомобильных дизайнеров, в которую вошли специалисты из Volkswagen, BMW, Volvo и других компаний, представила дизайн концепт-кара Aegis Coupe. По задумке авторов, этот концепт отражает будущее автомобильного дизайна, но в то же время отдаёт дань прошлому.

Aegis Coupe

Aegis Coupe

Фото: Aegis

Сообщается, что в команду дизайнеров вошли Тьяго Айелло из Volvo, бывший дизайнер Volkswagen Григорий Бутин, Кичен Ли, сотрудничающий с BMW Designworks, а также Сандип Дасари из Dazz Design Team и Артём Шкиренко.

Aegis Coupe

Aegis Coupe

Фото: Aegis

Концепт представляет собой двухдверное купе в лаконичном сглаженном дизайне, в котором обращает на себя внимание прозрачная крыша. Кроме того, дизайнеры проработали интерьер автомобиля, выполненный в футуристическом стиле.

Aegis Coupe

Aegis Coupe

Фото: Aegis

Отмечается, что концепт подходит как для автомобиля с традиционным двигателем внутреннего сгорания, так и для электромобиля.

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