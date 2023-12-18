В «Альпин» оценили роль инвестиций от спортсменов и знаменитостей на € 200 млн

Исполняющий обязанности руководителя команды «Альпин» Бруно Фамен высказался о важности крупных инвестиций на общую сумму около € 200 млн., которую внесли многие спортсмены и медийные личности. Среди многих отметим боксёра Энтони Джошуа, футболиста Трента Александер-Арнольда и актёра Райана Рейнольдса.

«Они привносят веру в проект, что очень важно. Когда есть люди, которые вкладывают много денег в вашу компанию, — это означает, что люди доверяют нам и верят, что проект будет успешным. Это идёт в первую очередь, и это очень важно.

Второе, но не менее важное, — это новые связи с потенциальными партнёрами и спонсорами, и эти люди помогут нам в этом вопросе. Проект уже запущен. Сейчас, конечно, мы ещё не видим всех плодов, потому что потребуется время, но работа уже идёт. Всё заработало с первого дня заключения сделки», — сказал Фамен в интервью Motorsport.