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Букмекеры оценили вероятность чемпионства Хэмилтона в сезоне-2024

Букмекеры оценили вероятность чемпионства Хэмилтона в сезоне-2024
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В преддверии сезона-2024 Формулы-1 стали появляться первые оценки вероятности победы тех или иных пилотов в чемпионате. Британский портал My Betting Edge провёл исследование котировок в букмекерских конторах и оценил в процентном соотношении вероятности чемпионства пилотов «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона и Джорджа Расселла.

Согласно результатам подсчётов, семикратный чемпион «Королевских гонок» Льюис Хэмилтон с вероятностью 28% процентов станет чемпионом в восьмой раз. Вероятность чемпионства его напарника Расселла оценивается всего лишь в 7%.

Напомним, последнее чемпионство Хэмилтона пришлось на 2020 год. Следующие три сезона чемпионом становился представитель «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Последнюю победу в Гран-при Формулы-1 Хэмилтон одержал более чем два года назад, в конце сезона-2021 в Саудовской Аравии.

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