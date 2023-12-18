Брандл: понравилось общаться с Шараповой, а с Шакилом О'Нилом была полная катастрофа

Бывший пилот Формулы-1, а ныне гоночный обозреватель Мартин Брандл, который берёт интервью у знаменитых гостей «Королевских гонок» на стартовых решётках Гран-при, рассказал об опыте общения с селебрити в прошедшем сезоне. Среди самых запоминающихся бесед Брандл отметил общение с российской теннисисткой Марией Шараповой и с американским баскетболистом Шакилом О'Нилом.

«Боже мой, какой год я провёл на стартовой решётке! Мне понравилось общаться, например, с Флоренс Пью (британская актриса. – Прим. «Чемпионата») на трассе “Сильверстоун“ и с Марией Шараповой в Абу-Даби. Приятно просто встретиться с хорошими людьми, которым нравится наш вид спорта.

Потом у меня было несколько катастрофических бесед: с Machine Gun Kelly (американский рэпер. – Прим. «Чемпионата») и с Шакилом О'Нилом, чей ответ был коротким и милым, однако Шакила О'Нила раньше, подозреваю, никто не считал коротким и милым.

Придерживаюсь того, чтобы не пересматривать интервью, поэтому не имею понятия, как всё вышло, и оставляю это на усмотрение других людей. Не могу не сказать, что приятно встречаться с приятными личностями. На самом деле мне также нравится общаться с пилотами, потому что это уникальная возможность. В конечном итоге мне больше всего нравится болтать с пилотами на стартовой решётке», — сказал Брандл Sky Sports.