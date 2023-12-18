В России показали новый электромобиль. Серийное производство планируется в 2025 году

В Московском Политехе показали российский электромобиль категории L7, который разрабатывался совместно с партнёром вуза — компанией «Автотор Холдинг». Сообщается, что цель проекта — создание компактного и доступного электромобиля для городских условий.

Электромобиль получил название «Амбер» и был представлен в красном цвете. Основные элементы машины, такие как двигатель, инвертор, платы управления и аккумулятор, разработаны и произведены в России. В то же время несущая структура, подвеска и рулевое управление разработаны инженерами московского Политеха.

Отметим, что, по данным телеграм-канала «Автопоток», позднее автомобиль получит обновлённый дизайн.

В пресс-релизе вуза отмечается, что в следующем году к сертификации будут представлены пять предсерийных автомобилей, а серийное производство электрокара планируется начать в 2025 году.