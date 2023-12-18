Вассёр: были бы рады подписать Ферстаппена, но у него контракт до 2045 года

Рукводитель «Феррари» Фредерик Вассёр, отвечая на вопрос о приглашении пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена в его команду, поиронизировал над длительностью контракта голландца с «Быками».

«Всё 10 менеджеров команды были бы рады увидеть его в нашем составе, но думаю, что у него контракт до 2045 года. Давайте не будем тратить энергию на разговоры об этом и сфокусируемся на себе», — приводит слова Вассёра Corriere dello Sport.

Ферстаппен выступает за «Ред Булл» с сезона-2016, его действующее соглашение с командой рассчитано до конца 2028 года. На сегодняшний день «Феррари» продолжает переговоры о контрактах со своими пилотами Шарлем Леклером и Карлосом Сайнсом. Сообщалось, что команда планирует предложить Леклеру контракт на пять лет, а Сайнсу – всего на один год.