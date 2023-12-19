Фернандо Алонсо поделился ожиданиями от предстоящего сезона

42-летний испанский пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо высказался о подготовке к новому сезону Формулы-1, отметив, в чём работа по сравнению с прошедшим сезоном станет проще.

«Поможет, что это мой второй год в команде. Мне не придётся делать многое из того, что приходилось делать в начале этого года. Не нужно запоминать имена, подгонять под себя кокпит, учить терминологию и всё остальное, что тебе необходимо, когда ты новичок в команде.

Всё будет проще. Мы можем сосредоточиться на производительности и подготовке к первым гонкам с самого начала. У нас есть очень плотный план работы с 2023 года. На гонках мы будем работать над оптимизацией того, что получалось осуществить в этом году. Машина 2022 года недостаточно хороша в качестве эталона для прошедшего сезона, и на многих уикендах мы начинали с нуля. В 2024 году подготовка должна стать проще и мы сможем больше сосредоточиться на деталях», — сказал Алонсо официальному сайту «Астон Мартин».