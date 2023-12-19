Тото Вольф обосновал причины сокращения отставания от «Ред Булл»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф обнадёживающе высказался о перспективах своей команды, заявив, что, пока технический регламент остаётся прежним, у команд есть возможность приблизиться к доминирующему «Ред Булл», за который выступает Макс Ферстаппен.

«Действуют законы убывающей отдачи — кривая производительности выравнивается, и это вполне естественно. Чем дольше действует регламент, тем больше можно осуществить. Может быть, наша кривая развития более крутая, потому что мы отстаём, но это индустриальная теория, и я не совсем уверен, можно ли её применить в спорте.

У “Ред Булл“ хорошие наработки — у них сильная команда инженеров, которая только что проделала хорошую работу. По какой-то причине они начали гораздо лучше остальных, а также с ними гонщик, который находится на пике», — приводит слова Вольфа Mirror.