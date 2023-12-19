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Ферстаппен — о фильме про Ф-1 с Питтом: не вижу смысла смотреть кино о своём виде спорта

Ферстаппен — о фильме про Ф-1 с Питтом: не вижу смысла смотреть кино о своём виде спорта
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Голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мнением о фильмах, которые снимают о Формуле-1, в том числе о полнометражном фильме с Брэдом Питтом, который должен выйти на экраны в 2025 году, и о сериале Drive To Survive.

«В любом случае я люблю кино, а Брэд Питт, конечно, суперактёр. Перед Гран-при в Остине я видел несколько отрывков из нового фильма, когда их показывали во время собрания пилотов и поясняли, как происходили съёмки. Конечно, приятно видеть это, но я не особо заинтересован. Мне не нужно смотреть фильм о моём виде спорта. Фильм, конечно, представляет собой выдуманную историю, где всё слишком драматизировано, но зрителям это должно понравиться.

Я не думаю, что то, что есть в Drive To Survive, — актёрская игра. Это просто мир, в котором мы живём, и так он и работает. Это, скорее, актёрство время от времени. Конечно, я предпочёл бы не сниматься, но это часть политической игры Формулы-1, которая также есть во многих других видах спорта. С годами я стал лучше в том, что говорю, но я точно не актёр», — заявил Ферстаппен в интервью Formule1

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