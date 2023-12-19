Вольф ответил, считает ли он второе место в сезоне лучше третьего, но с победой в гонке

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф расставил приоритеты, отвечая на вопрос о том, предпочёл бы он по итогам чемпионата занять третье место в Кубке конструкторов, но с учётом победы в Гран-при, или быть вторым в чемпионате, но без побед.

«Оба варианта проигрышные. Ради призовых и бонусов лучше быть вторыми, но ради работы в аэротрубе лучше занять третье место. Феррари получит на 7% больше времени в аэротрубе, чем мы, а мы получили бы на 14% больше времени, чем “Ред Булл“, если стали бы третьими, но нельзя всегда получать то, что хочешь, а хочется и денежных бонусов, и дополнительного времени в аэротрубе.

Действительно хорошо, что “Астон Мартин“ показывал хорошие результаты в начале сезона, потому что благодаря этому мы поняли, что наша проблема заключается не в задней части болида, не в двигателе и не в коробке передач. Нам пришлось посмотреть ещё на некоторые элементы, и поэтому я доволен, что, помимо нас, есть команды с похожими болидами», — заявил Вольф в подкасте F1 Nation для официального сайта Формулы-1.

Напомним, борьба за второе место в Кубке конструкторов в сезоне-2023 между «Мерседесом» и «Феррари» продолжалась до самого последнего этапа чемпионата в Абу-Даби. «Мерседесу» удалось опередить своих конкурентов на три очка в общем зачёте.