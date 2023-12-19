«Необходимо, чтобы команды были независимыми». Зак Браун — о «Ред Булл» и «Альфа Таури»

Генеральный директор «Макларена» Зак Браун высказался о сотрудничестве «Ред Булл» и «Альфа Таури» и заявил, что Формуле-1 необходимо найти решение, при котором команды действовали бы независимо друг от друга.

«То, как рано “Ред Булл“ завершил разработку болида на прошедший сезон, — это вопрос на миллион долларов. Мы знаем, что превзошли остальных в развитии по ходу сезона и сократили отрыв до “Ред Булл“, но никто не знает, остановился ли “Ред Булл“ и мы нагнали их или они продолжали развивать болид.

Также есть большие сомнения в альянсе “Ред Булл“ и “Альфа Таури“. Думаю, этот вопрос следует отложить на будущее. Считаю, что в нашем спорте нужно найти способ, чтобы все действовали по-настоящему независимо друг от друга.

Это две команды с общим владельцем, чего нельзя представить в других видах спорта. Ситуация может сыграть в пользу “Ред Булл“ во многих смыслах, ведь должна быть причина тому, что они пригласили много людей из Италии. Хельмут Марко говорил, что они собираются получить максимум пользы от наличия двух команд. Я это понимаю, потому что правила позволяют такую ситуацию, но нам нужно изучить управление в вопросе технологических альянсов», — сказал Браун в интервью Motorsport.