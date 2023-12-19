«Хуже и быть не могло». Кубица — о выступлениях за «Уильямс»

Польский гонщик Роберт Кубица, который присоединился в качестве основного пилота к команде «Уильямс» в 2019 году, по прошествии лет высказался об опыте выступлений за команду, которая была неоспоримым аутсайдером «Королевских гонок».

«С годами я пришёл к осознанию того, что не обязательно участвовать в гонках любой ценой. Я хочу найти подходящую атмосферу, в которой я буду знать, что чувствую себя хорошо. Нынешняя ситуация придаёт мне определённое осознание душевного комфорта. Вторая мысль, связанная с возвращением в Формулу-1, заключается в том, что со спортивной точки хуже и быть не могло, когда я оказался в “Уильямсе“.

Честно говоря, я очень уважаю эту команду, потому что там было довольно много людей, которые действительно знали, что они делают. К сожалению, я оказался не в том месте не в то время», — сказал Кубица в интервью Przeglad Sportowy.