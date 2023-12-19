Сайнс: я в лучшем месте, чтобы стать чемпионом

Испанский пилот «Феррари» Карлос Сайнс высказался о своём положении в команде, а также о конкуренции с напарником Шарлем Леклером. Сайнс отметил, что желает оставаться в «Феррари» как можно дольше. Напомним, его контракт с «красными» истекает по окончании 2024 года

«Без сомнений, я нахожусь в лучшем месте, чтобы стать чемпионом. Я так счастлив в “Феррари“ и рад быть частью этой команды, что на сегодняшний день не вижу срок, когда наше сотрудничество подойдёт к концу. Надеюсь, у меня впереди ещё много лет, и я был бы не против провести их в красных цветах. На 2024-й год я прошу болид, который сможет побеждать, но лишь бог знает, выиграем мы чемпионат или нет.

Думаю, у нас хорошая пара с Шарлем Леклером. Мы вдвоём очень хорошо ладим друг с другом, и команда больше всего заинтересована в том, чтобы было два пилота, которые мотивируют друг друга. Думаю, между нами существует здоровая конкуренция, но мы всегда отдаём приоритет команде. Я стараюсь навязывать борьбу, когда приходится, но в то же время контролирую себя, когда дело доходит до этого», — сказал Сайнс в интервью DAZN.