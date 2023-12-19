Алонсо: прошедший сезон напомнил 2012 год, потому что имело место нечто мистическое

Испанский пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо подвёл итоги выступлений в сезоне-2023 и сравнил прошедший сезон с сезоном-2012, когда он выступал за «Феррари» и до последней гонки чемпионата, вопреки ожиданиям, боролся за титул с Себастьяном Феттелем из «Ред Булл».

«В жизни и в карьере случаются моменты, когда у вас с болидом появляется особая связь. Это сложно объяснить, но ты становишься с болидом единым целым, начинаешь доверять ему, а потом делаешь то, что поначалу казалось невозможным: определённый обгон или прохождение поворота таким образом, который не казался логичным, когда в первый раз задумывался.

У вас может начать получаться на регулярной основе совершать невероятные вещи с болидом — в каждой квалификации и в каждой гонке. Некоторые выступления в этом году напоминали 2012 год, потому что в них было что-то мистическое — получалось выполнять то, что, по моему мнению, противоречило законам физики. Вот что делает такие годы, как 2023-й, более важными и особенными в моей жизни», — заявил Алонсо в интервью для официального сайта «Астон Мартин».