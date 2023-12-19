Главный стратег «Ред Булл» рассказала о стрессе в связи с решениями по ходу гонки

Главный стратег «Ред Булл» Ханна Шмитц рассказала о том, как справляется со стрессом во время Гран-при, и об ощущениях, которые испытывает после принятия стратегических решений по ходу гонки.

«Считаю, что способность сохранять спокойствие — одно из важнейших качеств стратега. Техника успокоения помогает вам мыслить более ясно и более убедительно преподносить выводы, к которым вы пришли.

Я нахожу свою работу по-настоящему захватывающей. Вы испытываете реальное волнение, когда у вас есть лишь доли секунды, чтобы принять решение. Затем у вас есть 20 секунд, которые хоть и не кажутся долгим отрезком, но в разрезе гонки ощущаются как целая жизнь, когда вы сидите и ждёте результата принятого решения: оправдано ли оно», — приводит слова Шмитц Speedweek.