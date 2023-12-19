Норрис объяснил, как медленный болид в начале сезона в дальнейшем помог «Макларену»

Британский пилот «Макларена» Ландо Норрис подвёл итог сезона-2023 и поделился информацией об усердной работе команды после неудачного начала чемпионата. Отметим, что в первых восьми гонках сезона Норрис набрал лишь 12 очков, однако на следующих 15 этапах ему удалось изменить ситуацию и в итоге занять шестое место в личном зачёте, набрав 205 баллов.

«Начало сезона было трудным, потому что я знал, чего ожидать. Думал, мы останемся на таком уровне на протяжении всего сезона. Мы не знали, как мы улучшим болид, особенно в самом начале чемпионата. Конечно, мы сказали, что будем немного терпеливее и тогда поймём, что нас ожидает приличное улучшение. Этот сезон оказался совершенно иным, и произошло такое улучшение, которого мы даже не ожидали.

Однако было тяжело. Никогда не хочется начинать сезон с мыслью о том, что впереди 23 гонки, а вы даже не можете выйти из первого сегмента квалификации. Это тяжело осознавать и тяжело думать об этом в самом начале сезона, потому что ты продолжаешь держать себя на мысли о том, что сезон будет очень долгим.

Такое отставание от темпа в начале сезона означало, что команда понимала максимальный потенциал болида, что очень хорошо с их стороны, особенно после прогресса болида MCL60. Думаю, нас очень хорошо подготовило то, что мы заставили всех очень усердно работать, пытаясь добиться максимума на плохой машине. Это хорошо подготовило нас к моменту, когда машина заработает хорошо», — приводит слова Норриса RaceFans.