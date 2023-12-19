McLaren представила новый спорткар. Это более мощная замена GT

Компания McLaren представила свою новейшую модель — спорткар GTS, который заменит в линейке McLaren GT. Создатели машины утверждают, что автомобиль сочетает в себе динамику суперкара и комфорт при повседневном вождении.

McLaren GTS Фото: McLaren Automotive

«McLaren GTS — это непревзойдённое сочетание динамики и производительности с изысканностью и практичностью. Если вы хотите получить опыт вождения настоящим суперкаром — GTS даст вам это. Если вы хотите отправиться в расслабленную длинную поездку — GTS станет идеальным компаньоном», — отметил исполнительный директор McLaren Automotive Майкл Лейтерс.

McLaren GTS Фото: McLaren Automotive

Машина построена вокруг монокока из углеродного волокна. В движение GTS приводится 4-литровым твин-турбо двигателем V8, который генерирует 635 лошадиных сил — на 15 больше, чем силовая установка McLaren GT. При этом новинка на 10 килограммов легче предшественницы и весит 1520 килограммов, благодаря чему на тонну веса у GTS приходится 418 лошадиных сил.

McLaren GTS Фото: McLaren Automotive

Максимальная скорость автомобиля не сообщается, однако известно, что до 100 км/ч он разгоняется за 3,2 секунды, а отметки в 200 км/ч достигает за 8,9 секунды.