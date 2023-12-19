Вассёр: у «Феррари» было всё в порядке со стратегией в прошедшем сезоне

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр оценил продешдший сезон с точки зрения принятия стартегических решений по ходу гонок и пришёл к выводу, что «Красным» удалось избегать критических ошибок.

«Нам всегда нужно совершенствоваться и стараться выполнять свою работу лучше. Честно говоря, считаю, что со стратегией в этом сезоне всё было в порядке. Можно обсудить, например, Остин, где Шарль [Леклер] был на стратегии одного пит-стопа, но тогда речь шла больше о выборе резины, а не о чём-то другом. Стратегия — это когда ты совершаешь ошибку, потому что иногда после остановки, спустя два круга, появляется “сейфти-кар“, но у нас нет хрустального шара для предсказаний.

Вполне доволен работой и поддержкой от базы команды, а также работой на пит-стопах. Всё было довольно гладко, и атмосфера всегда была спокойной — это залог принятия правильных решений. Довольно часто, когда появляется ощущение неудачного решения, это обусловлено низким темпом. Когда по ходу гонки темп хорош, то и стратегия всегда кажется хорошей. Гораздо легче придерживаться хорошей стратегии, когда есть темп, а когда болид едет медленно, то с этим ничего не поделать. Можно сделать один, два или три пит-стопа, но вы можете в любом случае остаться медленными», — приводит слова Вассёра Racingnews365.