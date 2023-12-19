Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Менеджер Пиастри Уэббер: решение «Макларена» уволить Риккардо оказалось правильным

Менеджер Пиастри Уэббер: решение «Макларена» уволить Риккардо оказалось правильным
Аудио-версия:
Комментарии

Менеджер Оскара Пиастри, бывший пилот Формулы-1 австралиец Марк Уэббер высказался об увольнении своего соотечественника Даниэля Риккардо из команды «Макларен». Отметим, что место Риккардо в команде занял именно Пиастри, который тоже является австралийцем..

«Очевидно, что у Даниэля было два очень тяжёлых сезона в качестве гонщика «Макларена». Если бы Оскар не заменил его тогда, это сделал бы другой пилот позже. В своё время Пиастри сомневался, так как должен был занять место другого австралийца, а ведь не так много австралийских пилотов принимали участие в гонках Формулы-1. Но это было решение руководства «Макларена», и в конце концов стало ясно, что оно было правильным.

Со стороны могло показаться, что у Оскара было много вариантов на этот сезон, но это не так. «Макларен» с самого начала действовал конкретно и настойчиво, и это очень понравилось Пиастри. Ему было ясно, что в команде очень хотят, чтобы он выступал за них, поэтому для нас было легко принять предложение «Макларена» и стать их пилотом», — приводит слова Уэббера gpracing.

Материалы по теме
Пиастри: горд проведённым сезоном, но чемпионат не выигрывается в одной или двух гонках
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android