Алонсо: в 42 года у меня ещё нет детей. Я многим жертвовал ради Ф-1, но ни о чём не жалею

Испанский пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо высказался о мотивации продолжать карьеру в 42 года.

«Я провёл два года вне спорта. Думаю, это помогло мне обнулить карьеру. Я перезарядил батареи и вернулся в 2021 году с новой мотивацией, и она всё ещё остаётся свежей. Думаю, что без этого перерыва мне было бы трудно поддерживать мотивацию тренироваться так же усердно.

Я очень люблю соревнования. Мне нравится ставить цели и задачи. В конечном счёте, я хочу победить, как и все мы. Но даже когда это кажется маловероятным, я ставлю перед собой личные задачи. Это может быть финиш в пятёрке лучших или подиум. Это всегда добавляет мне мотивации.

Пилотам приходится многим жертвовать. Иногда вы понимаете это сразу, а иногда только спустя пять лет. Это могут быть дела, которыми вам хотелось бы заняться, или семья и друзья, с которыми вы видитесь не так часто. Я очень привязан к своей семье, люблю проводить с ней время, но мне 42 года, а у меня всё ещё нет детей. В то же время я занимаюсь тем, что люблю и умею лучше всего. Я смотрю в зеркало по утрам и счастлив быть тем, кто я есть. Я многим пожертвовал ради Формулы-1, но ни о чём не жалею», — приводит слова Алонсо сайт «Астон Мартин».