Пиастри: рассчитываем, что в следующем году «Макларен» будет бороться за что-то большее

Австралийский пилот «Макларена» Оскар Пиастри поделился ожиданиями от нового сезона, отметив, что стал гораздо опытнее по итогам своего дебютного сезона в Формуле-1.

«Я думаю, что как команда во второй половине сезона мы пережили гораздо больше успешных моментов. И я думаю, мы имеем право рассчитывать на то, что в следующем году будем бороться за что-то большее. Ну или, по крайней мере, будем проводить каждый уикенд на высоком уровне, как мы иногда выглядели в минувшем сезоне. Но я уверен, что у представителей «Феррари» и «Мерседеса» такие же мысли.

Поэтому мы постараемся сделать всё возможное и определённо постараемся начать следующий сезон лучше, чем этот. Что касается меня, то я чувствую, что получил значительное количество опыта. Надеюсь, я смогу применить его. Думаю, сейчас я определённо знаю больше, чем в начале этого года.

Чему мне ещё предстоит научиться? Например, правильной работе с шинами, так как это очень непросто. С этой машиной бывает очень трудно работать в определённых условиях. Каждый Гран-при может дать тебе какой-то новый опыт.

Но теперь я уже побывал на всех трассах чемпионата, в следующем году я буду больше знать о том, чего ожидать от каждой гонки. Я покидал каждую гонку минувшего сезона с ощущением, что знаю немного больше, чем перед её началом. Так что, надеюсь, в следующем году я смогу стать сильнее», – приводит слова Пиастри Аutosport.