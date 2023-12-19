В «Ред Булл» рассказали о новой аэротрубе, назвав старую «пережитком холодной войны»

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал о строительстве новой аэродинамической трубы.

«Учитывая, что за аэродинамическими трубами, судя по всему, будущее, нам пришлось идти в ногу со временем и инвестировать в новую аэродинамическую трубу. Строительство начнётся в течение 2024 года, плюс вы не станете внедрять её по ходу сезона, вам нужно использовать аэротрубу перед сезоном, так что, вероятно, она будет готова принять автомобиль в 2027 году.

Аэродинамическая труба, которая у нас есть, является пережитком холодной войны и не особенно эффективна, особенно в холодную погоду, которую вы, как правило, нередко видите в Великобритании. Мы должны быть очень, очень избирательны в этом вопросе.

Именно в этом наша команда блестяще преуспела — мы отлично выбираем направление наших будущих разработок», — приводит слова Хорнера Racer.