В «Альфа Таури» назвали ошибкой решение отказаться от подвески «Ред Булл»

Генеральный директор «Альфа Таури» Питер Байер признал, что команда ошиблась, решив разрабатывать собственную подвеску, а не позаимствовав её у «Ред Булл».

«Первоначальное решение пойти своим путём в вопросе этих важных деталей было просто ошибкой. Людей, принявших тогда это решение, больше нет в нашей команде. Думаю, у инженеров всегда есть много аргументов, почему вы должны делать те или иные вещи, но, думаю, теперь все в паддоке поняли, что с этим новым изменением правил и новой схемой прижимной силы, которая так сильно зависит от днища, подвеска является важнейшим шагом.

У вас есть днище и подвеска. Если эти два элемента не работают вместе, вы с таким же успехом можете вообще не выходить на трассу.

Есть ли смысл пытаться быть умнее «Ред Булл»? Я думаю, это важный урок для нас в этом году. Но в то же время для нас как для клиентов, сложность заключается в том, что мы получаем деталь, а затем должны ещё заставить её работать, и это очень сложно», — приводит слова Байера Motorsport.com.