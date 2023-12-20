Де ла Роса: в «Астон Мартин» видят, что Алонсо пришёл за титулами, а не завершать карьеру

Бывший пилот Формулы-1, ныне амбассадор «Астон Мартин» испанец Педро де ла Роса высказался о своём соотечественнике Фернандо Алонсо.

«Здорово, что Фернандо выступает за нашу команду. Он требовательный гонщик и подталкивает к развитию все отделы. Это может касаться не только технических вопросов, но также маркетинга или пиара.

Он всегда предельно профессионален. Когда он на чём-то сосредоточен, то выкладывается на 100 процентов. Если Фернандо сказал, что он будет в 7:30 утра завтра, значит, он будет. Неважно, какая погода и трафик на дорогах — он на работе.

Его требовательность? Она помогла всем нам поднять планку. Я вижу только плюсы от прихода Фернандо. С первого же дня, когда он появился в команде, он упорно трудится. У нас совсем нет ощущения, что он пришёл сюда заканчивать свою карьеру. Он пришёл в команду ради титулов, и это придало команде очень сильный импульс», – приводит слова де ла Росы Racingnews365.